Malatya'da 3 yıl önce yapılan rezidans yıkıldı! 1 kişi enkaz altından kurtarıldı | Video
Malatya’da da hissedilen deprem sonrası kent merkezinin değişik bölgelerinde çok sayıda bina çöktü. Malatya Yeşilyurt ilçesi Turgut Özal Bulvarında faaliyet gösteren Trend Garden Residence da deprem nedeniyle yıkıldı.
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