Malatya'da 3 yıl önce yapılan rezidans yıkıldı! 1 kişi enkaz altından kurtarıldı | Video

Malatya’da da hissedilen deprem sonrası kent merkezinin değişik bölgelerinde çok sayıda bina çöktü. Malatya Yeşilyurt ilçesi Turgut Özal Bulvarında faaliyet gösteren Trend Garden Residence da deprem nedeniyle yıkıldı.