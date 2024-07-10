Malatya'da 4.3 büyüklüğündeki deprem Elazığ'da hissedildi | Video
Malatya'da meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki deprem, Elazığ'da hissedildi.
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