Malatya'da 4.3 büyüklüğündeki deprem Elazığ'da hissedildi | Video

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 12.54'te merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 14 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Malatya'nın yanı sıra Elazığ'da da hissedildi.