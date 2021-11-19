Malatya'da 460 litre sahte içki ele geçirildi!

MALATYA'da, polisin düzenlediği operasyonda, 460 litre sahte içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kentte sahte içki üretimi ve satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, Gazi Mahallesi'ndeki adrese düzenlediği operasyonda 460 litre sahte içki ele geçirdi. Adreste bulunan ve ismi öğrenilemeyen 2 şüpheli, gözaltına alındı.