Malatya'da 5 araçlı zincirleme kaza: 1 yaralı | Video 12.05.2025 | 12:23 Malatya'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralanırken kilitlenen trafik nedeniyle 3 kilometre kuyruk oluştu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, 07.45 sıralarında Malatya-Elazığ karayolu üzeri eski şire pazarı mevkiindeki altgeçit girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.C. idaresindeki 44 AFS 309 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, T.G. yönetimindeki 06 EBE 549 plakalı otomobil, H.Ş.'nin kullandığı 06 DEE 744 plakalı Ford marka hafif ticari araç ve B.T. idaresindeki 44 AAV 473 plakalı Volkswagen marka minibüs ile S.Ç.K. yönetimindeki 06 BZY 312 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada H.C. yaralanırken bölgede trafik kilitlendi. Çevre yolu üzerinde üç kilometre araç kuyruğunun oluştuğu olayda yaralı hastaneye kaldırılırken, kazaya karışan araçların bulundukları yerden kaldırılmasıyla trafik normale döndü.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.