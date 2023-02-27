Video Yaşam Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem! Toprak kayması yaşandı, yıkılan binalar var | Video
Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem! Toprak kayması yaşandı, yıkılan binalar var | Video

Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem! Toprak kayması yaşandı, yıkılan binalar var | Video

27.02.2023 | 13:14

Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem! Toprak kayması yaşandı, yıkılan binalar var...

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