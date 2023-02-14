Video Yaşam Malatya’da 7,7’lik depremin dehşete düşüren yeni görüntüsü ortaya çıktı! | Video
Malatya’da 7,7’lik depremin dehşete düşüren yeni görüntüsü ortaya çıktı! | Video

Malatya’da 7,7’lik depremin dehşete düşüren yeni görüntüsü ortaya çıktı! | Video

14.02.2023 | 15:20

Kahramanmaraş Elbistan merkezli 7,7 şiddetindeki depremin Malatya’da yol açtığı hasara dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Depremin Malatya'yı yıktığı anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde depremden hemen önce patlamalar olduğu ve havanın aydınlandığı görülüyor. Ardından deprem başlıyor ve saniyeler içerisinde binalar yıkılıyor. Bu sırada bir taksinin ise sokakta ilerlediği görülüyor. İşte dehşet anları...

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