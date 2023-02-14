Malatya’da 7,7’lik depremin dehşete düşüren yeni görüntüsü ortaya çıktı! | Video

Kahramanmaraş Elbistan merkezli 7,7 şiddetindeki depremin Malatya’da yol açtığı hasara dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Depremin Malatya'yı yıktığı anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde depremden hemen önce patlamalar olduğu ve havanın aydınlandığı görülüyor. Ardından deprem başlıyor ve saniyeler içerisinde binalar yıkılıyor. Bu sırada bir taksinin ise sokakta ilerlediği görülüyor. İşte dehşet anları...