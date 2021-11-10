Malatya'da çöken binanın gündüz görüntüleri kamerada

Malatya'da, altında iş yerleri, üstünde ise kahvehanenin bulunduğu 2 katlı bina, bilinmeyen nedenle çöktü. Seferber olan ekipler, çöken binanın enkazından şu ana kadar 13 kişiyi yaralı olarak kurtardı. İçerisinde 20 kişinin bulunduğu belirtilen ve ekiplerin arama- kurtarma çalışmalarına devam ettiği binada alt katta yapılan tadilat nedeniyle kolanların kesildiği iddiaları da araştırılıyor.