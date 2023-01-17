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Malatya’da dehşet! Hamile eşini öldürüp intihar etti | Video

Malatya’da dehşet! Hamile eşini öldürüp intihar etti | Video

17.01.2023 | 09:00

Malatya'da, Kemal Korkmaz (33), tartıştığı 5 aylık hamile eşi Esengül Korkmaz'a (30), tabancayla ateş etti. 3 çocuk annesi olay yerinde yaşamını yitirirken, daha sonra kendisine ateş eden Kemal Korkmaz, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Olay, gece yarısı Kiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kiraz Sokak'ta iki katlı müstakil bir evin giriş katında oturan Kemal Korkmaz iddiaya göre, 5 aylık hamile olan ve 3 çocuğu bulunan eşi Esengül Korkmaz ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüdüğü olayda Kemal Korkmaz, yanında bulundurduğu tabanca ile Esengül Korkmaz'a ateş etti. Kurşunların hedefi olan Esengül Korkmaz, kanlar içerisinde yere yığıldı. Kemal Korkmaz, daha sonra tabanca ile kendisine ateş etti.

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Esengül Korkmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olduğu anlaşılan Kemal Korkmaz ise ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kemal Korkmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Çiftin cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri incelemelerde bulunurken, olay sırasında evde bulunan çiftin çocuklarının ise üst kattaki komşularına sığındığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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