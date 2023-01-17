Malatya’da dehşet! Hamile eşini öldürüp intihar etti | Video
Malatya'da, Kemal Korkmaz (33), tartıştığı 5 aylık hamile eşi Esengül Korkmaz'a (30), tabancayla ateş etti. 3 çocuk annesi olay yerinde yaşamını yitirirken, daha sonra kendisine ateş eden Kemal Korkmaz, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Esengül Korkmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olduğu anlaşılan Kemal Korkmaz ise ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kemal Korkmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Çiftin cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri incelemelerde bulunurken, olay sırasında evde bulunan çiftin çocuklarının ise üst kattaki komşularına sığındığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.