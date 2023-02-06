Malatya'da deprem bölgesinden uzaklaşma anında yıkılan bina kamerada
7,7'lik deprem sonrası Malatya'da deprem bölgesinden aracı ile uzaklaşan vatandaşa artçı depremde yıkılna binayı cep telefonu ile böyle görüntüledi...
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