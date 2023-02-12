Malatya'da depremi yaşayan depremzede o anları anlattı | Video 12.02.2023 | 08:41 Bingöl’ün Karlıova ilçesinde yaşayan ancak tedavisi için 6 ay önce Malatya’ya taşınan diyaliz hastası Vedat Akgün (43), deprem gecesi yaşadıklarını anlattı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 2 büyük deprem 10 ilde yıkıma neden oldu. Depremde binlerce insanın hayatını kaybetti ve yaralandı. Depremde yaralan birçok vatandaş, çevre illerdeki hastanelere gönderilerek tedavi altına alınmaya başladı. Daha önce Bingöl'de yaşayan fakat sürekli diyaliz tedavisi için gittiği Malatya'ya 6 ay önce tamamen taşınan 6 çocuk babası Vedat Akgün, Battalgazi bölgesindeki Nur Apartmanı'nda depreme yakalandı. Deprem sırasında kalça kemiğini kıran ve evden çocukları tarafından çıkartılan Akgün, kaldırıldığı hastanede bu kez ikinci depreme yakalandı. Ardından Bingöl Devlet Hastanesine sevk edilen ve ameliyat olan Akgün, yaşadığı o anları anlattı.

Deprem anında çocuklarının yanına koşarken, sarsıntının etkisiyle önce duvara ardından da kalorifer peteğine çarparak kalça kemiğini kırdığını dile getiren Akgün, "Diyaliz hastasıyım, 6 ay önce tamamen Malatya'ya taşındım. O gece bir uyandım deprem oluyor. Bende yataktan kalktım, eşimi de kaldırdım. Koridorda çocukları çıkarırken o sarsıntıda, depremin en şiddetli anında duvara çaptım. Arkamda da petek vardı ve çarptım, sır üstü düştüm, kalçamı kırdım. 6 kişi vardık evde. Eşim ve en büyük oğlum kendi imkanlarıyla battaniye ile beni dışarı çıkardılar" dedi.

"HASTANEDE 7.6 ŞİDDETİNDEKİ İKİNCİ DEPREME YAKALANDI"

Tedavi için hastaneye kaldırılan Akgün, ikinci depreme de hastanede yakalandığını belirterek, "Sonra beni hastaneye kaldırdılar. Ameliyat olacaksın, kemiğin kırılmış dediler. Beni hastanede 7'inci katta yatırdılar, çocuklarım da dışarda arabadaydı. Bana dediler önünde birkaç kişi var, seni ameliyat edeceğiz. Tam sıra bana gelirken ikinci bir deprem oldu. Hastane üstümüze geliyor zannettim. Klima kapakları üzerime düştü. Oğlum ve bacanağım ikisi birlikte beni sırtladı ve yangın merdiveninden dışarı çıkardılar. Bütün insanlar herkes dışarı kaçtı. Allah razı olsun burada beni ameliyat ettiler. Şuan durumum gayet iyi. Ameliyatım da başarılı geçti. Kemik erimesi var, doktorlar bundan dolayı sıkıntı olabilir diyor. Ben 43 yaşındayım, böyle bir deprem görmedim. Çoğu depremi dışarda yaşadım, evde yaşadım ama çok büyük bir felaketti. Allah Türkiye'ye ve tüm insanlara yardım etsin. Tüm Müslümanlara Allah yardım etsin" diye konuştu.