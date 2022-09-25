Malatya’da feci kaza: 6 ölü | Video

Malatya’da kamyon ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu yaşanan feci kazada 6 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, sabah 08.00 sıralarında Malatya - Kayseri karayolu Akçadağ ilçesi Muratlı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, H.D. idaresindeki 34 FDK 660 plaka bir lojistik firmasına ait kamyonla karşı yönden gelen sürücüsü henüz tespit edilemeyen 44 ABU 441 plaka Fiat marka hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. İlk belirlemelere göre olay yerinde 5 kişi hayatını kaybederken ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan bir kişi de yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Hafif ticari aracın şerit değiştirerek karşı yönden gelen kamyonunla kafa kafaya çarpıştığı kaza sonrası yol tek taraflı trafiğe kapatılırken, Malatya Valisi Hulusi Şahin'in de olay yerine gelerek kazayla ilgili bilgi aldı.

Nöbetçi savcının da olay yerinde gelerek incelemelerde bulunduğu kaza da hurdaya dönen araçta hayatlarını kaybeden cesetler ise itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Jandarma ekipleri de kaza yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.