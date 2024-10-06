Malatya'da feci ölüm: Fistül cihazı yerinden çıktı, banyoda yere yığıldı | Video 06.10.2024 | 16:09 Malatya'da 55 yaşındaki diyaliz hastası bir kişi evinin banyosunda kanlar içerisinde ölü bulundu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 10.00 sıralarında Yeşilyurt İlçesi Şeyh Bayram Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Kadirşinas sokak içerisinde bulunan bir apartmanda yaşayan ve uzun bir süredir diyaliz tedavisi gören Mehmet B.'nin (55) kolunda takılı olan fistül yerinde çıktı. Bu sırada aşırı kan kayıp etmeye başlayan şahıs kent merkezi dışında bulunan eşi Z.B.'yi telefonla arayarak durumu hakkında bilgilendirdi. Eşinin yönlendirmesiyle komşuların yardım isteyen şahıs daha sonra geçtiği banyonda yığılarak yere düştü. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.İkamette inceleme yapan ekipler evin bir çok noktasında kan izlerine rastlarken, ölümü şüpheli bulunan Mehmet B.'nin (55) cenazesi savcılık incelemesinin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı.