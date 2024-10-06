Malatya'da feci ölüm: Fistül cihazı yerinden çıktı, banyoda yere yığıldı | Video
Malatya'da 55 yaşındaki diyaliz hastası bir kişi evinin banyosunda kanlar içerisinde ölü bulundu.
İkamette inceleme yapan ekipler evin bir çok noktasında kan izlerine rastlarken, ölümü şüpheli bulunan Mehmet B.'nin (55) cenazesi savcılık incelemesinin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı.
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