Video Yaşam Malatya'da hastaneye bombalı saldırı ihbarı polisi alarma geçirdi | Video
Malatya'da hastaneye bombalı saldırı ihbarı polisi alarma geçirdi | Video

Malatya'da hastaneye bombalı saldırı ihbarı polisi alarma geçirdi | Video

12.01.2025 | 08:52

Malatya'da, Battalgazi Devlet Hastanesi'ne 'bombalı saldırı düzenlenecek' ihbarı polisi alarma geçirdi. Yapılan inceleme sonucu ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı.

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İddiaya göre, saat 22.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan bir kişi Battalgazi İlçe Devlet Hastanesi'ne bombalı saldırı düzenleneceğini söyledi. İhbarın ardından teyakkuza geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri öncelikle Battalgazi Devlet Hastanesi'nde geniş güvenlik önlemi alarak ihbarda bulunan adresi belirlemeye çalıştı.

İhbarın yapıldığı değerlendirilen Başharık Mahallesi Selin Sokak'ta bulunan bir adrese yoğunlaşan ekipler adreste arama yaptı. Apartman sakinleri ile de görüşen ekipler ihbarın asılsız olduğunu belirledi.

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