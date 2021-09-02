Video Yaşam Malatya'da İHA destekli uyuşturucu operasyonu | Video

Malatya'da İHA destekli uyuşturucu operasyonu | Video

Malatya'da İHA destekli uyuşturucu operasyonu | Video
02.09.2021 | 13:46

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Malatya’da, İHA destekli uyuşturucu operasyonu yapıldı. Operasyonda 19 kilo 572 gram Esrar, 140 kök Hint keneviri ele geçirilirken, olayla ilgili bir zanlı gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmada bir şahsın ikametinde ve bahçesinde, İnsansız Hava Aracı (İHA) destekli yapılan arama sonucu, 19 kilo 572 gram Esrar,140 kök Hint keneviri ele geçirildi. Konu ile ilgili bir şahısın gözaltına alındığı belirtilirken, Adli Makamlara sevk edileceği kaydedildi.

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