Video Yaşam Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 1’i ağır 3 yaralı | Video
Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 1’i ağır 3 yaralı | Video

Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 1’i ağır 3 yaralı | Video

09.12.2022 | 08:54

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul’un göbeğindeki uyuşturucu serasına baskın! Kavanozlardan 15 kilogram marihuana çıktı | Video 02:27
İstanbul’un göbeğindeki uyuşturucu serasına baskın! Kavanozlardan 15 kilogram marihuana çıktı | Video 09.12.2022 | 09:49
İstanbul’da ’yasa dışı bahis’ ve ’tefecilik’ operasyonu: 6 gözaltı | Video 00:37
İstanbul’da 'yasa dışı bahis' ve 'tefecilik' operasyonu: 6 gözaltı | Video 09.12.2022 | 09:49
Samsun’da şafak vakti DEAŞ operasyonu: 4 yabancı uyrukluya gözaltı | Video 01:34
Samsun'da şafak vakti DEAŞ operasyonu: 4 yabancı uyrukluya gözaltı | Video 09.12.2022 | 09:40
Sahte ödeme dekontu ile dolandırıcılık yapan 2 şahıs tutuklandı | Video 00:16
Sahte ödeme dekontu ile dolandırıcılık yapan 2 şahıs tutuklandı | Video 09.12.2022 | 09:17
Pendik’te mobilya spotçusu alev alev yandı | Video 04:10
Pendik'te mobilya spotçusu alev alev yandı | Video 09.12.2022 | 08:57
Malatya’da iki otomobil çarpıştı: 1’i ağır 3 yaralı | Video 00:43
Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 1’i ağır 3 yaralı | Video 09.12.2022 | 08:54
Vali, milli sporcuyla bilek güreşi yaptı | Video 01:48
Vali, milli sporcuyla bilek güreşi yaptı | Video 09.12.2022 | 08:39
İzmir’de telefon hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı | Video 00:21
İzmir’de telefon hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı | Video 09.12.2022 | 08:39
Ankara’da feci kaza! Otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti | Video 00:29
Ankara'da feci kaza! Otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti | Video 09.12.2022 | 08:39
Pendik’te işyeri yangını: Vatandaşlar tahliye edildi | Video 03:02
Pendik’te işyeri yangını: Vatandaşlar tahliye edildi | Video 08.12.2022 | 22:59
Park halindeki otomobil alev topuna döndü | Video 01:44
Park halindeki otomobil alev topuna döndü | Video 08.12.2022 | 21:41
İstinat duvarına çarpan minibüsün sürücüsünün camdan fırlama anı kamerada | Video 02:50
İstinat duvarına çarpan minibüsün sürücüsünün camdan fırlama anı kamerada | Video 08.12.2022 | 19:53
3 kızını öldüren müezzin: Ne karar verilecekse razıyım. Saygı duyuyorum | Video 02:35
3 kızını öldüren müezzin: "Ne karar verilecekse razıyım. Saygı duyuyorum" | Video 08.12.2022 | 16:43
Boşandığı eşi ve arkadaşına sokak ortasında kurşun yağdıran şahıs: “Niyetim vurmak değildi” | Video 01:45
Boşandığı eşi ve arkadaşına sokak ortasında kurşun yağdıran şahıs: “Niyetim vurmak değildi” | Video 08.12.2022 | 16:43
Liseli öğrenciler maçta birbirine girdi! O anlar kamerada | Video 01:47
Liseli öğrenciler maçta birbirine girdi! O anlar kamerada | Video 08.12.2022 | 16:17
Boşanmak istedi diye dehşeti yaşamıştı! Genç kadının uğradığı bıçaklı saldırı anı kamerada | Video 01:45
Boşanmak istedi diye dehşeti yaşamıştı! Genç kadının uğradığı bıçaklı saldırı anı kamerada | Video 08.12.2022 | 16:17
Freni çekilmeyen otobüsü eliyle durdurmaya çalıştı! Korku dolu anlar kamerada | Video 00:13
Freni çekilmeyen otobüsü eliyle durdurmaya çalıştı! Korku dolu anlar kamerada | Video 08.12.2022 | 16:14
’Miras kalan arsa değerlenince projeyi bloke ettirdi’ iddiası: Bin kişi mağdur oldu! | Video 02:26
'Miras kalan arsa değerlenince projeyi bloke ettirdi' iddiası: Bin kişi mağdur oldu! | Video 08.12.2022 | 15:52
Araç kiralama vaadiyle dolandırdılar: Bu sana ders olsun, bir bardak su iç! | Video 03:54
Araç kiralama vaadiyle dolandırdılar: "Bu sana ders olsun, bir bardak su iç!" | Video 08.12.2022 | 16:00
Hasta taşıyan ambulans traktörle böyle çarpıştı | Video 00:35
Hasta taşıyan ambulans traktörle böyle çarpıştı | Video 08.12.2022 | 15:17

Malatya’da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, Yeşilyurt ilçesine bağlı Koşu Mahallesi'nde 23.20 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yüzüncü Yıl Caddesi üzerinde seyir halinde olan O.Ç. yönetimindeki otomobil ile R.A. idaresindeki ticari araç çarpıştı. Kazada araç sürücüleri ile birlikte M.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan M.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA