Video Yaşam Malatya’da iki otomobil çarpıştı | Video
Malatya’da iki otomobil çarpıştı | Video

Malatya’da iki otomobil çarpıştı | Video

10.01.2022 | 09:13

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Malatya’da iki aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

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Kaza, Battalgazi ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M. Ü. idaresindeki araç ile A. I. yönetimindeki otomobil Yunus Emre Cadde Millet Bahçesi önünde çarpıştı. Kazada araç sürücülerinden A.I. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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