Malatya'da inşaat işçilerinin kaldığı konteynerlerde yangın | Video
Malatya'da inşaat şantiyesinde çalışan işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından 1,5 saatte söndürüldü.
Yangın, öğle saatlerinde, Niyazi Mısri Mahallesi'nde yapımı devam eden toplu konutların şantiyesinde görevli işçilerin kaldığı konteynerlerde çıktı. Şantiyede çalışan işçiler, konteynerlerden yükselen duman ve alevleri görünce, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiyecilerin müdahale ettiği yangın, 1,5 saatlik çalışmayla kontrol altına alınıp, söndürüldü. Çok sayıda konteynerde hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:51
Malatya'da inşaat işçilerinin kaldığı konteynerlerde yangın | Video 31.01.2025 | 15:09
00:17
Panjurun üzerinde mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı | Video 31.01.2025 | 15:09
00:47
Antalya'da 26 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi | Video 31.01.2025 | 14:20
01:31
Tekirdağ'da 1 ton 375 litre kaçak içki ele geçirildi | Video 31.01.2025 | 13:50
02:22
02:26
01:24
00:56
Konya'da aranması bulunan 90 şahıs yakalandı | Video 31.01.2025 | 10:30
01:34
2.5 milyon kaçak makaron ele geçirildi | Video 31.01.2025 | 10:29
03:49
00:31
00:39
Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 5 şahıs tutuklandı | Video 31.01.2025 | 10:02
00:14
Avcılar'da hafif ticari araç yayaya çarptı! Kaza anı kamerada | Video 31.01.2025 | 09:47
03:01
Kayseri’de 4 katlı binada çıkan yangından 11 kişi etkilendi | Video 31.01.2025 | 09:23
00:09
Afyonkarahisar'da 1 kişinin öldüğü feci kaza kamerada | Video 31.01.2025 | 09:23
02:56
Sahte rapor soruşturmasında 8 kişi hakkında tutuklama talebi | Video 31.01.2025 | 08:33
02:28
Kağıthane’de 8 katlı binada yangın paniği! | Video 31.01.2025 | 08:33
04:45
01:48
Diyarbakır’da trafik kazası: 4 yaralı | Video 30.01.2025 | 15:44
01:04
Avcılar'da dehşet! Tartıştığı eşini bıçakla ağır yaraladı | Video 30.01.2025 | 15:04