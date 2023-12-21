Malatya’da kaçak silah operasyonu: 3 gözaltı | Video 21.12.2023 | 11:22 Malatya’da, jandarma tarafından silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 20 adet ruhsatsız av tüfeği ile çok sayıda şarjör ve fişek ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Malatya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Battalgazi ilçesinde üç ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 20 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet av tüfeği şarjörü, 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet tabanca şarjörü, 17 adet 9 mm tabanca fişeği, 6 adet 7,65 mm tabanca fişeği ve 1 adet 7,62 mm çapında fişek ele geçirildi.Operasyonlarda gözaltına alınan 3 zanlının jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.