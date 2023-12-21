Video Yaşam Malatya’da kaçak silah operasyonu: 3 gözaltı | Video
Malatya’da kaçak silah operasyonu: 3 gözaltı | Video

Malatya’da kaçak silah operasyonu: 3 gözaltı | Video

21.12.2023 | 11:22

Malatya’da, jandarma tarafından silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 20 adet ruhsatsız av tüfeği ile çok sayıda şarjör ve fişek ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

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Malatya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Battalgazi ilçesinde üç ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 20 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet av tüfeği şarjörü, 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet tabanca şarjörü, 17 adet 9 mm tabanca fişeği, 6 adet 7,65 mm tabanca fişeği ve 1 adet 7,62 mm çapında fişek ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 3 zanlının jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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