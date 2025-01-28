Malatya’da kaybolan yaşlı adam ekiplerin çalışmalarıyla bulundu | Video
Malatya’da kayıp olarak aranan yaşlı adam bulundu.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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