Malatya'da kontrolden çıkan tır yan yattı: 2 ölü 1 yaralı | Video
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan tır yan yattı. Kazada, 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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