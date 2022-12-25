Video Yaşam Malatya’da kuyumcular çarşısında hırsızlık girişimi kamerada | Video
Malatya’da kuyumcular çarşısında hırsızlık girişimi kamerada | Video

Malatya’da kuyumcular çarşısında hırsızlık girişimi kamerada | Video

25.12.2022 | 08:44

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Malatya’da kuyumcular çarşında güvenlik kamerasını yerinden sökmeye çalışan iki hırsızlık zanlısı polisi alarma geçirdi. Anbean kameralara yansıyan olayda zanlılar yakalanarak gözaltına alındı.

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Olay, gece yarısı kent merkezi kuyumcular çarşısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çarşı içerisinde bulunan handa bekçi olarak görev yapan H.A. güvenlik kameralarından birinin yerinden çıkarak sallandığını fark edince kameranın ait olduğu kuyumcuyu telefonla arayarak durumu bildirdi. İncelenen kamera görüntülerinde bir kişinin kuyumcu önünde beklediği diğer şahsın ise kamerayı yerinde sökmeye çalıştığı görülünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar sonrası harekete geçen polis ekipleri kısa sürede iki zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan zanlılardan birinin hırsızlık suçundan aranmasının bulunduğu tespit edilirken, iki zanlıda polis merkezine götürüldü. Anbean kameralara yansıyan olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

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