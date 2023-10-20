Malatya'da minibüsle çarpışan öğrenci servisi devrildi | Video
Malatya’da minibüsle çarpışan öğrenci servisi devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, yaralı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öğrencilerin büyük korku yaşadığı kazada devrilen servis aracı çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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