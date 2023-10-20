Video Yaşam Malatya'da minibüsle çarpışan öğrenci servisi devrildi | Video
Malatya'da minibüsle çarpışan öğrenci servisi devrildi | Video

Malatya'da minibüsle çarpışan öğrenci servisi devrildi | Video

20.10.2023 | 09:11

Malatya’da minibüsle çarpışan öğrenci servisi devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

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Kaza, 07.40 sıralarında Yeşilyurt ilçesi İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Derince sokak üzerinde seyir halinde olan C.D. idaresindeki içerisinde 8 öğrenci bulunan servis aracı ile İ.Ö. yönetimindeki ABP 881 plakalı minibüs kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile servis minibüsü devrilerek yan yatarken, H.A. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, yaralı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öğrencilerin büyük korku yaşadığı kazada devrilen servis aracı çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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