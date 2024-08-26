Video Yaşam Malatya'da otobüste valiz içinde 29 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi
Malatya'da otobüste valiz içinde 29 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

Malatya'da otobüste valiz içinde 29 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

26.08.2024 | 13:02

Malatya’da bir yolcu otobüsünde yolcu olarak bulunan şüpheli şahsın valizinde yapılan aramada 29 kilo 922 gram Skunk uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Malatya-Elazığ karayolu Kale ilçesi girişinde bulunan uygulama noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yapıldı.


Valizlerin olduğu bölümde narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramalarda yolcu olarak bulunan bir şahsın valizinde 3 parça halinde toplam 27 kilo 922 gram skunk maddesi ele geçirildi. Valiz sahibi olan yolcu A.K. gözaltına alınırken emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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