Malatya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı | Video

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Malatya’da otomobil ile motosikletin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza anı cep telefonu ile görüntülendi.
Kaza, 13.00 sularında Battalgazi ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.S. yönetimindeki otomobil ile M.H. idaresindeki motosiklet, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu Atatürk Caddesi kavşağı mevkiinde çarpıştı. Cep telefonu ile görüntülenen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralı sürücü Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.