Malatya’da sebze kasalarının depolandığı alanda çıkan yangın korkuttu | Video
Malatya’da sebze kasalarının depolandığı alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Olayda maddi hasar meydana geldi.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Yaka Mahallesi Kudüs Caddesi Sebze Hali içerisinde sebze kasalarının depolandığı açık alanda meydana gelen yangın Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye daire başkanlığı ekipleri tarafından müdahale edildi.
Olayda maddi hasar meydana geldi.
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