Malatya'da seyir halindeki araç alev alev yandı | Video 15.12.2023 | 09:10 Malatya’da seyir halinde bir minibüste bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Yangında sürücü yara almazken, araç kullanılamaz hale geldi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, gece saatlerinde Malatya-Elazığ karayolu Çamurlu Mahallesi Kanyon Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan bir minibüs aniden alev aldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yaralananın olmadığı olayda, araç kullanılamaz hale geldi.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.