Malatya'da seyir halindeki araç alev alev yandı | Video
Malatya’da seyir halinde bir minibüste bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Yangında sürücü yara almazken, araç kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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