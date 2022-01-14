Malatya’da silah kaçakçılarına operasyon | Video

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Malatya’da yasadışı yollarla silah ticareti yapan 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda silah, kılıç ve kama ele geçirildi.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kent merkezinde yasadışı yollarla silah ticareti yapıldığının belirlendiği adreslere operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet kama, 1 adet kılıç ve 77 adet fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheliye '5607 Sayılı Kanuna' Muhalefet yasal işlem yapıldı.