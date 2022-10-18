Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:10
Malatya’da silah ticaretine büyük darbe | Video 18.10.2022 | 08:41
01:34
Zehir tacirlerine şafak operasyonu: 7 gözaltı | Video 18.10.2022 | 08:41
01:16
Osmaniye’de sağanak yağış etkili oldu | Video 18.10.2022 | 01:31
21:52
02:51
01:36
Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 56 gözaltı | Video 17.10.2022 | 17:01
03:39
Taksim ve Beşiktaş’ta suçüstü yakalanan değnekçiler kamerada | Video 17.10.2022 | 16:48
03:36
Yalıçapkınını fotoğraflamak için 7 ay bekledi | Video 17.10.2022 | 16:19
00:26
Horasan’da metruk binada çıkan yangın söndürüldü | Video 17.10.2022 | 16:34
01:50
Esenyurt'ta rezidansta yangın paniği | Video 17.10.2022 | 14:43
04:58
Başak Cengiz’in samuray kılıçlı katilinden "hakaret" şikayeti | Video 17.10.2022 | 15:25
00:30
Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı | Video 17.10.2022 | 14:44
01:00
05:17
04:57
Sadece servislerden bulunan cihaz ile onlarca otomobili çaldılar | Video 17.10.2022 | 14:46
00:41
Kadın futbolunda holigan terörü! Sahayı ve tribünleri taşladılar | Video 17.10.2022 | 14:56
03:27
Kilosu 100 bin lira olan safranın hasadı başladı | Video 17.10.2022 | 14:46
01:34
00:16
Malatya’da polis tarafından silah ticaretine yönelik yapılan operasyonlarda 12 zanlı gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan zanlıların 8’i tutuklandı.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce silah ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlarda 34 adet tabanca, 2 adet tüfek, bin 71 adet çeşitli ebatlarda fişek, 54 adet şarjör ile 36 adet silah parçası ele geçirildi.
Operasyonlarda 11 zanlı gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan 8'i tutuklandı, 4 kişiye ise adli kontrol uygulandı.