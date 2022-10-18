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02:10
Malatya’da silah ticaretine büyük darbe | Video 18.10.2022 | 08:41
01:34
Zehir tacirlerine şafak operasyonu: 7 gözaltı | Video 18.10.2022 | 08:41
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Malatya’da polis tarafından silah ticaretine yönelik yapılan operasyonlarda 12 zanlı gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan zanlıların 8’i tutuklandı.
Operasyonlarda 11 zanlı gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan 8'i tutuklandı, 4 kişiye ise adli kontrol uygulandı.