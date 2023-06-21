Video Yaşam Malatya'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı | Video
Malatya'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı | Video

Malatya'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı | Video

21.06.2023 | 22:57

Malatya'da etkili olan sağanak yağış ile gökyüzünü kaplayan şimşekler geceyi aydınlattı.

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