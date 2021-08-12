Malatya'da taşan dere sele neden oldu! O anlar kamerada | Video
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Malatya’nın Kuluncak ilçesinde etkili olan yağış sonrası taşan dere sele neden oldu, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.