Video Yaşam Malatya'da ticari araç içerisinde silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı

Malatya'da ticari araç içerisinde silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı

Malatya'da ticari araç içerisinde silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı
18.09.2021 | 08:10

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Malatya'da ticari taksi içerisinde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralanırken, olay yerinden kaçmaya çalışan şüpheli gece bekçileri tarafından olayda kullandığı suç aletiyle birlikte yakalandı.

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Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cezmi Kartay Caddesi üzerinde ticari bir taksiye binen Ş.D.'ye daha önce tartıştığı ileri sürülen H.B.S. tarafından tabanca ile ateş açıldı. Açılan ateş sonucu yaralanan Ş.D. Akpınar Meydanı istikametine olayın şüphelisi ise ters yöne doğru kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kendi imkanlarıyla giden yaralı şahıs burada tedavi altına alındı.


Olayın şüphelisi H.B.S. ise gece bekçileri tarafından kısa sürede olayda kullandığı suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler 7 adet boş kovan bulurken, isabet alan araç içerisinde de detaylı inceleme yaptı.


Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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