Malatya’da tır dehşeti! Kontrolden çıkan tırın dorsesi 2 aracı biçti | Video

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Malatya’da sürücünün kontrolünden çıkan tırın dorsesi 2 aracı biçti. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.
Kazayı görerek yaralılara ilk müdahalede bulunan Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt'un ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri adli tıp kurumuna yaralılar ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tır sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.