Video Yaşam Malatya’da uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama | Video
Malatya’da uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama | Video

Malatya’da uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama | Video

22.01.2024 | 15:26

Malatya’da polis tarafından zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 3 kilo 828 gram, skunk maddesi ile 30 binin üzerinde sentetik ecza hap ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 8 zanlıdan 7’si tutuklandı.

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Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin uyuşturucu ile mücadele konusundaki çalışmaları sürüyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kale uygulama noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde narkotik dedektör köpeği ile yapılan aramada, 5 paket halinde toplamda 3 kilo 828 gr skunk maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili R.E. gözaltına alındı.

Ekipler tarafından torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan diğer çalışmalarda ise toplamda 32 bin 4 adet sentetik ecza hap, 0,99 gram esrar maddesi, 1 adet hassas terazi, 1 adet BROWNİNG marka 9.19 mm çapında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Sekiz zanlının gözaltına alındığı olaylarda adliyeye sevk edilen zanlılardan R.E ,A.U., M.G.K., R.K., C.K., R.E., ve B.B. tutuklanırken, İ.G.'ye ise adli kontrol uygulandı.
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