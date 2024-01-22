Malatya’da uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama | Video
Malatya’da polis tarafından zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 3 kilo 828 gram, skunk maddesi ile 30 binin üzerinde sentetik ecza hap ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 8 zanlıdan 7’si tutuklandı.
Ekipler tarafından torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan diğer çalışmalarda ise toplamda 32 bin 4 adet sentetik ecza hap, 0,99 gram esrar maddesi, 1 adet hassas terazi, 1 adet BROWNİNG marka 9.19 mm çapında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Sekiz zanlının gözaltına alındığı olaylarda adliyeye sevk edilen zanlılardan R.E ,A.U., M.G.K., R.K., C.K., R.E., ve B.B. tutuklanırken, İ.G.'ye ise adli kontrol uygulandı.
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