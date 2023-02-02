Malatya’da yoğun kar yağışı ağaçları devirdi | Video
Malatya’da yoğun kar yağışına dayanamayan ağaç, park halindeki aracın üzerine devrildi.
Fırat Mahallesi Profesör Doktor Sezai Yılmaz Sokak'ta yoğun kar yağışına dayanamayan 10 metrelik bir ağaç da park halindeki bir aracın üzerine devrildi. Şans eseri yaralananın olmadığı olayda ihbar üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edilirken devrildiği araca zarar veren ağaç ekipler tarafından yol kenarına alındı.
Kar kalınlığının yer yer 20 santimetreyi bulduğu kent merkezinde belediye ekiplerin kar temizleme çalışmaları ise sürüyor.
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