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Malatya'da yolcu otobüsünde 51 kilo skunk ele geçirildi | Video

Malatya'da yolcu otobüsünde 51 kilo skunk ele geçirildi | Video

04.04.2023 | 16:36

MALATYA'nın Kale ilçesinde, durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 51 kilo skunk ve 1 kilo 360 gram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Malatya- Elazığ kara yolunda şüphe üzerine plakası açıklanmayan yolcu otobüsünü durdurdu. Ekiplerin, eğitimli köpekle arama yaptığı otobüsün bagajındaki kolilerde 51 kilo skunk ve 1 kilo 360 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekiplerce gözaltına alınan ismi açıklanmayan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

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