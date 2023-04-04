Malatya'da yolcu otobüsünde 51 kilo skunk ele geçirildi | Video 04.04.2023 | 16:36 MALATYA'nın Kale ilçesinde, durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 51 kilo skunk ve 1 kilo 360 gram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Malatya- Elazığ kara yolunda şüphe üzerine plakası açıklanmayan yolcu otobüsünü durdurdu. Ekiplerin, eğitimli köpekle arama yaptığı otobüsün bagajındaki kolilerde 51 kilo skunk ve 1 kilo 360 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekiplerce gözaltına alınan ismi açıklanmayan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.