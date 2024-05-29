Malatya’da zehir tacirlerine operasyon: 5 tutuklama | Video 29.05.2024 | 15:34 Malatya’da torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına düzenlenen operasyonda 462 adet uyuşturucu hap, 90.94 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Bir ikamet ile araçta arama yapan ekipler 462 adet uyuşturucu hap, 90.94 gram metamfetamin maddesi ele geçirirken, 5 zanlı gözaltına alındı.Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.