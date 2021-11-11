Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:30
Yankesici, içinde 20 bin dolar olan çantayı böyle çaldı | Video 11.11.2021 | 10:48
01:48
Sokak ortasında ağabeyini böyle vurdu | Video 11.11.2021 | 10:08
05:47
01:15
Torbacı kadından basın mensubuna ilginç tepki: "Beni güzel çekin" | Video 11.11.2021 | 10:03
00:54
Hatalı sollama yapan kuryenin otomobille çarpışması kamerada | Video 11.11.2021 | 09:37
00:32
Caddede başıboş dolaşan at, trafiği tehlikeye düşürdü | Video 11.11.2021 | 09:37
00:19
06:24
04:56
İstanbul Zeytinburnu'nda 2 dakikalık 'hayalet gösterge' hırsızlığı kamerada 11.11.2021 | 09:45
00:37
Malatya'da zincirleme kaza 6 yaralı 11.11.2021 | 09:04
00:31
İstanbul Esenler'de trafikte İETT şoförüne darp girişimi kamerada 11.11.2021 | 09:04
02:09
Bursa'da 5 katlı binada çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi 11.11.2021 | 09:04
02:06
Otomobilin savurduğu taş otobüsteki yolcunun başına isabet etti | Video 11.11.2021 | 08:54
03:21
Gemlik’te 5 katlı apartmanın çatı katı alev alev böyle yandı | Video 11.11.2021 | 08:51
02:03
Bir depoda ele geçirildi: Piyasa değeri 1 milyon liradan fazla | Video 11.11.2021 | 08:53
00:33
Tuzla’da baba ve oğulun öldüğü feci kaza kamerada | Video 11.11.2021 | 08:52
00:26
06:58
Esra Erol canlı yayında inanılmaz iddia: Beni ölümle tehdit etti! | Video 10.11.2021 | 18:51
01:29
Çin’i vuran kar fırtınasında 1 kişi hayatını kaybetti | Video 10.11.2021 | 17:37
01:19
Sinop'a mevsimin ilk karı yağdı | Video 10.11.2021 | 17:26
Malatya'da, hafif ticari araç, servis minibüsü ve yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı.c
Kaza, akşam saatlerinde Cevatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Turgut Özal Bulvarı üzerinde ilerleyen Abdulkadir S. yönetimindeki 44 ACT 895 plakalı servis minibüsü, Volkan P. yönetimindeki 44 FK 772 plakalı yolcu otobüsü ve Mehmet Ö. idaresindeki 44 AJ 620 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada araç sürücüleri Abdulkadir S. ile Volkan P. ve araçlarda bulunan Taner K., Dilek Ç., Gültekin A., Gökhan O. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sıkıştığı araçlardan itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak, sağlık görevlilerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan sürücü Abdulkadir S.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, diğer yaralıların ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Bir süre trafiğe kapanan yol araçların kaldırılmasıyla ulaşıma açıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.