Video Yaşam Malatya'daki depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı: 7,6’lık depremde 5 katlı bina böyle çöktü | Video
Malatya'daki depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı: 7,6’lık depremde 5 katlı bina böyle çöktü | Video

Malatya'daki depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı: 7,6’lık depremde 5 katlı bina böyle çöktü | Video

22.03.2023 | 11:30

Malatya'da Kahramanmaraş merkezli 7,6 büyüklüğündeki depreme ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde 5 katlı bir bina saniyeler içerisinde yıkılırken, büyük korku ve panik yaşayan vatandaşların tekbir getirdiği sesler duyuluyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Malatya'da 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 7,6 büyüklüğündeki depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Zaviye Mahallesi Tevfik Temelli caddesinde cep telefonu kamerasıyla görüntülen olayda 5 katlı bir binanın saniyeler içerisinde büyük bir gürültü ile yıkıldığı görülürken, yıkılan binanın ön kısmında bulunan bazı vatandaşların tekbir getirdiği sesler duyuluyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Eşinin anısına fidan diken depremzede: “O gece kıyamet gibi bir şeydi” | Video 03:05
Eşinin anısına fidan diken depremzede: “O gece kıyamet gibi bir şeydi” | Video 22.03.2023 | 12:24
İş yeri kasasından 500 bin lira çalan hırsızlar yakalandı | Video 01:09
İş yeri kasasından 500 bin lira çalan hırsızlar yakalandı | Video 22.03.2023 | 12:24
Fatih’te polis memurunun şehit olmasına neden olan şüpheliye ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi | Video 00:39
Fatih’te polis memurunun şehit olmasına neden olan şüpheliye ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi | Video 22.03.2023 | 12:13
Duvarından Roma dönemine ait taşlar çıkan 548 yıllık cami ibadete açıldı | video 03:14
Duvarından Roma dönemine ait taşlar çıkan 548 yıllık cami ibadete açıldı | video 22.03.2023 | 11:28
‘Ben senin kapıcın mıyım?’ sözü sonu oldu! 26 yaşındaki Uğur’dan geriye bu görüntüler kaldı | Video 00:54
‘Ben senin kapıcın mıyım?’ sözü sonu oldu! 26 yaşındaki Uğur'dan geriye bu görüntüler kaldı | Video 22.03.2023 | 11:40
Malatya’daki depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı: 7,6’lık depremde 5 katlı bina böyle çöktü | Video 00:29
Malatya'daki depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı: 7,6’lık depremde 5 katlı bina böyle çöktü | Video 22.03.2023 | 11:30
Bağcılar’da dehşet anları kamerada: Borcunu almak için silahına sarılıp öldürmekle tehdit etti! | Video 00:23
Bağcılar'da dehşet anları kamerada: Borcunu almak için silahına sarılıp öldürmekle tehdit etti! | Video 22.03.2023 | 11:17
Sarıyer’de ’emanet motosiklet’ kavgasında silahlar konuştu: 3 yaralı | Video 01:13
Sarıyer’de 'emanet motosiklet' kavgasında silahlar konuştu: 3 yaralı | Video 22.03.2023 | 11:02
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 22 Mart 2023 Çarşamba atv izle! | Video 06:01
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 22 Mart 2023 Çarşamba atv izle! | Video 22.03.2023 | 10:26
Küçük Davut sahura uyandı, depremde ailesinin hayatını kurtardı: Depremzede Davut ve kardeşi Ecrin’in umut dolu hikayesi | Video 00:35
Küçük Davut sahura uyandı, depremde ailesinin hayatını kurtardı: Depremzede Davut ve kardeşi Ecrin'in umut dolu hikayesi | Video 22.03.2023 | 10:39
İstanbul’da motokurye sepetinde uyuşturucu ticareti: Koku önleyici paket kullanmış | Video 00:58
İstanbul’da motokurye sepetinde uyuşturucu ticareti: Koku önleyici paket kullanmış | Video 22.03.2023 | 10:29
Gelibolu-Eceabat arasındaki çile bitti: 4 tünel ve duble yol ile seyahat süresi 45 dakikadan, 25 dakikaya düştü | Video 06:20
Gelibolu-Eceabat arasındaki çile bitti: 4 tünel ve duble yol ile seyahat süresi 45 dakikadan, 25 dakikaya düştü | Video 22.03.2023 | 10:18
İş arayan iki arkadaşı darp edip 91 bin liralarını gasp ettiler | Video 00:40
İş arayan iki arkadaşı darp edip 91 bin liralarını gasp ettiler | Video 22.03.2023 | 10:18
Depremde yıkılan asırlık ‘Teze cami’ restore edilecek | Video 05:34
Depremde yıkılan asırlık ‘Teze cami’ restore edilecek | Video 22.03.2023 | 10:14
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında kazandı, sözünü tutarak özel çocukları sevindirdi | Video 05:26
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında kazandı, sözünü tutarak özel çocukları sevindirdi | Video 22.03.2023 | 10:17
İslahiye’de yıkılan binalara ilişkin soruşturmada 1 şüpheli yakalandı | Video 02:45
İslahiye'de yıkılan binalara ilişkin soruşturmada 1 şüpheli yakalandı | Video 22.03.2023 | 10:10
730 yıllık caminin minaresi artçı sarsıntılara dayanamadı | Video 01:24
730 yıllık caminin minaresi artçı sarsıntılara dayanamadı | Video 22.03.2023 | 09:37
Taksiye tutunan patenli 2 gencin tehlikeli yolculuğu kamerada | Video 00:23
Taksiye tutunan patenli 2 gencin tehlikeli yolculuğu kamerada | Video 22.03.2023 | 09:26
Kütahya’da yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı | Video 00:43
Kütahya’da yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı | Video 22.03.2023 | 09:21
FETÖ’nün hücre evlerine yönelik operasyon: 21 gözaltı | Video 00:56
FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyon: 21 gözaltı | Video 22.03.2023 | 09:05

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA