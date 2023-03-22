Malatya'daki depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı: 7,6’lık depremde 5 katlı bina böyle çöktü | Video 22.03.2023 | 11:30 Malatya'da Kahramanmaraş merkezli 7,6 büyüklüğündeki depreme ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde 5 katlı bir bina saniyeler içerisinde yıkılırken, büyük korku ve panik yaşayan vatandaşların tekbir getirdiği sesler duyuluyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Malatya'da 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 7,6 büyüklüğündeki depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı.Yeşilyurt ilçesine bağlı Zaviye Mahallesi Tevfik Temelli caddesinde cep telefonu kamerasıyla görüntülen olayda 5 katlı bir binanın saniyeler içerisinde büyük bir gürültü ile yıkıldığı görülürken, yıkılan binanın ön kısmında bulunan bazı vatandaşların tekbir getirdiği sesler duyuluyor.