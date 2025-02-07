Malatya’daki iş yeri yangının yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 07.02.2025 | 11:43 Malatya'da sanayi sitesinde çıkan yangının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Yaklaşık 2 saatlik bir müdahalenin ardından kontrol altına alınarak söndürülen yangında iş yerinde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün öğle saatlerinde Yeşilyurt ilçesinde bulunan Özhan Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgedeki bir iş yerinde henüz bilenmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevlerin sardığı iş yerinden dumanlar yükselirken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.Yaklaşık 2 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alınan yangın söndürülürken iş yerinde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Yaralananın olmadığı yangının yeni ortaya çıkan görüntüleri ise yangının boyutunu gözler önüne serdi.Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.