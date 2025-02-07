Malatya’daki iş yeri yangının yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video
Malatya'da sanayi sitesinde çıkan yangının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Yaklaşık 2 saatlik bir müdahalenin ardından kontrol altına alınarak söndürülen yangında iş yerinde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.
YENİ ORTAYA ÇIKAN GÖRÜNTÜLER YANGININ BOYUTUNU GÖZLER ÖNÜNE SERDİ
Yaklaşık 2 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alınan yangın söndürülürken iş yerinde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Yaralananın olmadığı yangının yeni ortaya çıkan görüntüleri ise yangının boyutunu gözler önüne serdi.
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
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