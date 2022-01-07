Video Yaşam Malatya’daki pitbullu saldırı anı kamerada | Video
Malatya’daki pitbullu saldırı anı kamerada | Video

Malatya’daki pitbullu saldırı anı kamerada | Video

07.01.2022 | 23:17

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Malatya’da iki grup arasında çıkan kavgada pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu 3 kişinin yaralandığı olayla ilgili kamera görüntüleri ortaya çıktı.

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