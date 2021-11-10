Malatya’daki silahlı kavgada 2 tutuklama

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Malatya’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada gözaltına alınan 10 kişiden 2’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgilere göre, 8 Kasım Pazartesi günü gece saatlerinde iki grup arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Salköprü Mahallesi'nde meydana gelen silahlı kavgada yaralanan olmaz iken 2 araç isabet aldı. Olayla ilgili olarak geniş çaplı inceleme başlatan ekipler bahse konu olaya karıştıkları belirlenen 10 kişiyi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.D. ile Ü.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.