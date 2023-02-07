Malatya'ya giden Van polis ekibi, enkaz altındaki 7 kişiyi sağ olarak kurtardı | Video 07.02.2023 | 13:12 Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından Van'dan Malatya'ya giden Polis Kurtarma Ekibi, enkaz altında kalan 7 vatandaşı sağ olarak kurtardı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Türkiye'yi yasa boğan depremin ardından Van'dan da bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. Malatya'ya giden Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Polis Arama Kurtarma (PAK) ekibi enkaz bölgelerinde çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda enkaz altında kalan 7 vatandaşa ulaşılarak sağ kurtarılmalarını sağladı. Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, deprem bölgesindeki çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü belirtildi.