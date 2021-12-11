Mallar eksik çıkınca TIR'lar takip edildi! Yol kenarındaki nakliye vurgunu böyle ortaya çıktı...
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İstanbul Esenyurt’ta bir tekstil firmasının ana deposundan tırlara yükledikleri malların bir kısmını yol ortasında başka bir kamyona yükleyip çaldığı öne sürülen 4 kişilik nakliye çetesi Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği görevlilerince gözaltına alındı. Polisin yaptığı bir depo baskınında ise çalıntı mallardan yaklaşık 400 bin lira değerinde olan 364 koli ürün sahibine teslim edildi.