Mallarına el koymak istediler, direnince öldürüp sandıkla denize attılar! Katilleri, sandıktaki seri numarası yakalattı | Video

Kocaeli’de yat ve teknelerine el koymak istedikleri sırada direnen 78 yaşında yaşlı adamı, işkence ederek öldürdükten sonra sandığa koyarak denize atan aralarında ölen şahsın imam nikahlı eşinin de olduğu 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Cesedin yanında bulunan sandığın seri numarasından yola çıkan polis ekipleri, cinayet şüphelilerini kaçarken yakaladı.

Olay Kocaeli'nin Darıca ilçesi Yelkenkaya Caddesi'nde 19 Eylül tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre köpeğini gezdirmek bir deniz kenarına giden vatandaş, kıyıda ahşap bir sandığın yanında hareketsiz yatan bir şahıs görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Şahsın cesedi kimlik tespiti için otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Hayatını kaybeden şahsın Yılmaz Sezer (78) olduğu tespit edildi.

İŞKENCE ETTİKLERİ YAŞLI ADAMI SANDIĞA KOYARAK DENİZE ATTILAR

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Şube Amirliği ekipleri 78 yaşındaki Yılmaz Sezer'i canice öldürenleri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler şahsın yanında bulunan sandığın suntasının seri numarasından nerede üretildiği ve kime satıldığını tespit etti. Sandığı satın alan şüpheliler hakkında araştırma yapan ekipler, sandığı satın alan şüphelilerin Yılmaz Sezer ile tanışık olduğunu tespit etti.

SANDIĞIN SERİ NUMARASI CİNAYET ZANLILARINI KAÇARKEN YAKALATTI

Tespitin ardından aralarında Yılmaz Sezer'in imam nikahlı eşinin de bulunduğu 11 kişiyi içerisinde Yılmaz Sezer'e ait eşyalarla dolu çöp poşetleri ile kaçarken yakaladı. Yakalanan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerden E.Ç.D.(39), G.Ş.(40), A.E.(43) E.A.(55), U.B.(47), E.A.(39) ve Yılmaz Sezer'in imam nikahlı eşi (54) adliyeye sevk edildi.

MALLARINA EL KOYMAK İSTEDİLER DİRENİNCE ÖLDÜRDÜLER

Bursa Gemlik'te ikamet eden Yılmaz Sezer'in yat ve tekne gibi mallarına el koymak isteyen şüpheliler iddialara göre Sezer çeklere imza atmak istemeyince işkence edip öldürülerek, elleri ve ayakları bağlı şekilde sandığa koyularak denize atıldı.