Maltepe Huzurevi'nde çıkan yangın kontrol altına alındı | Video
Sabahın erken saatlerinde Maltepe Huzurevi'nde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınırken içeride bulunan huzurevi sakinleri tahliye edildi. 17 kişi hastaneye kaldırıldı.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, "Yangın sırasında huzurevinde 90 kişi bulunmakta olup dumandan etkilenen 17 kişi 112 ekipleri tarafından çevredeki hastanelere sevk edilmiştir. Yangın sırasında binadan tahliye edilen diğer huzurevi sakinleri ise kurumun çok amaçlı salonuna yerleştirilmiştir. Yangının çıkış sebebi, itfaiyenin incelemesinin ardından belirlenecektir." denildi.
İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.
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