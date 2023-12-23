Maltepe Metro istasyonuna giren motokurye kamerada | Video 23.12.2023 | 15:18 Maltepe Metro istasyonu içerisine sipariş götüren motokurye tünel içerisinde ilerlediği anları cep telefonu ile kayda aldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay geçtiğimiz günlerde Maltepe Metro istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, istasyon durağının tünel içerisinde bulunan tren bakım alanına sipariş götüren motokurye, o anları cep telefonu ile kayda aldı. Kurye o anları 'metro içerisine servisimiz başlamıştır' notuyla paylaştı. Sosyal medyada kimi kullanıcı duruma tepki gösterirken kimiyse motokuryenin aktif güzergah da olmadığını belirtti.