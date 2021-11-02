Maltepe'de 500 metrekarelik kağıt deposu yanarak küle döndü | Video

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Maltepe'de 500 metrekare üzerine kurulu olan kağıt ve atık deposunda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Uzun süren çalışmalar sonrası kontrol altına alınan yangın havadan görüntülendi.
Yangın, saat 07.00 sıralarında Maltepe Bakkalköy Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir kağıt ve atık deposunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kağıt ve atık deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede tüm depoyu sardı. Çatı kısmından yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Uzun süren çalışmalar sonrası yangın kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmazken alevlere teslim olan depo havadan görüntülendi.