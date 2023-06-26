Video Yaşam Maltepe'de 6 adrese eş zamanlı operasyon: Litrelerce sahte alkol ele geçirildi | Video
Maltepe'de 6 adrese eş zamanlı operasyon: Litrelerce sahte alkol ele geçirildi | Video

Maltepe'de 6 adrese eş zamanlı operasyon: Litrelerce sahte alkol ele geçirildi | Video

26.06.2023 | 14:20

Maltepe’de polis ekiplerince 25 gün süren fiziki takip sonrası 6 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan baskında litrelerce sahte alkol ve uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre, Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, Büyükbakkalköy Mahallesi'nde 6 ayrı adrese baskın düzenlerken 4 ayrı araçta incelemelerde bulundu. Operasyon sonrası bin 700 litre satışa hazır halde sahte alkol, 600 litre sahte alkol hammaddesi, 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet pompalı tüfek, çok sayıda mermi ve fişek, kök halinde 10 adet hint keneviri ve 30 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Alkol imalatında kullanılan laboratuvar maddelerinin ele geçirildiği baskında gözaltına alınan 4 şüpheli adli makamlara sevk edildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Maltepe’de 6 adrese eş zamanlı operasyon: Litrelerce sahte alkol ele geçirildi | Video 01:08
Maltepe'de 6 adrese eş zamanlı operasyon: Litrelerce sahte alkol ele geçirildi | Video 26.06.2023 | 14:20
Son Dakika: İzmir’de orman yangınına havadan ve karadan müdahale | Video 02:08
Son Dakika: İzmir’de orman yangınına havadan ve karadan müdahale | Video 26.06.2023 | 14:10
Jandarmadan “Dumansız Hava Sahası” operasyonu | Video 01:04
Jandarmadan “Dumansız Hava Sahası” operasyonu | Video 26.06.2023 | 13:58
Gasp paralarıyla eğlenmeye gitmişler! Polis süsü ile gasp çetesi yakalandı | Video 00:44
Gasp paralarıyla eğlenmeye gitmişler! Polis süsü ile gasp çetesi yakalandı | Video 26.06.2023 | 13:57
Göçmen kaçakçılarına operasyon! Hem tutuklandılar hem ceza yediler… | Video 00:21
Göçmen kaçakçılarına operasyon! Hem tutuklandılar hem ceza yediler… | Video 26.06.2023 | 13:54
“Pes” dedirten olay… 5 bin dolara sahte ABD ehliyeti sattı | Video 00:52
“Pes” dedirten olay… 5 bin dolara sahte ABD ehliyeti sattı | Video 26.06.2023 | 13:54
Kocaeli’de metruk ev çöktü: 2 kişi hayatını kaybetti | Video 01:15
Kocaeli'de metruk ev çöktü: 2 kişi hayatını kaybetti | Video 26.06.2023 | 13:08
Batman’da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı | Video 00:43
Batman’da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı | Video 26.06.2023 | 13:08
İzmir’de orman yangını! 5 helikopter, 2 uçak bölgede | Video 00:42
İzmir'de orman yangını! 5 helikopter, 2 uçak bölgede | Video 26.06.2023 | 12:53
Başakşehir’de drift yapan sürücüye 20 bin 342 lira ceza | Video 00:23
Başakşehir’de drift yapan sürücüye 20 bin 342 lira ceza | Video 26.06.2023 | 12:53
Kastamonu’da yerleşim yerlerine kadar inen ayılar böyle görüntülendi | Video 00:28
Kastamonu’da yerleşim yerlerine kadar inen ayılar böyle görüntülendi | Video 26.06.2023 | 12:01
Gelincik çiçeklerinin Süphan Dağı ile oluşturduğu manzara hayran bırakıyor | Video 03:03
Gelincik çiçeklerinin Süphan Dağı ile oluşturduğu manzara hayran bırakıyor | Video 26.06.2023 | 12:01
Spor salonunda taciz! Küçük kızın uygunsuz videolarını çekti, elle taciz etti! İşyerini basıp dövdüler | Video 00:52
Spor salonunda taciz! Küçük kızın uygunsuz videolarını çekti, elle taciz etti! İşyerini basıp dövdüler | Video 26.06.2023 | 12:01
Zabıtadan kaçan dilenci aydınlatma direğine çıktı, ilçeyi birbirine kattı | Video 00:44
Zabıtadan kaçan dilenci aydınlatma direğine çıktı, ilçeyi birbirine kattı | Video 26.06.2023 | 12:01
Husumetlisini bacağından vurdu, vatandaştan fırça yedi | Video 02:08
Husumetlisini bacağından vurdu, vatandaştan fırça yedi | Video 26.06.2023 | 12:01
Elindeki çakmak gazı bir anda alev aldı | Video 00:33
Elindeki çakmak gazı bir anda alev aldı | Video 26.06.2023 | 12:01
Nurdağı’nda köy evleri villaları aratmıyor | Video 04:27
Nurdağı’nda köy evleri villaları aratmıyor | Video 26.06.2023 | 10:54
Sivas-Ankara Yüksek Hızlı Tren hattında bayram yoğunluğu | Video 06:03
Sivas-Ankara Yüksek Hızlı Tren hattında bayram yoğunluğu | Video 26.06.2023 | 10:54
Bu evi görenler şaşırıyor! Doğal peteklerden oluşan 100 yıllık arı evi yenileniyor | Video 04:16
Bu evi görenler şaşırıyor! Doğal peteklerden oluşan 100 yıllık arı evi yenileniyor | Video 26.06.2023 | 10:54
Ankara’da şişeli saldırgan dehşeti kamerada | Video 00:48
Ankara'da şişeli saldırgan dehşeti kamerada | Video 26.06.2023 | 10:55

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA