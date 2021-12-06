Video Yaşam Maltepe’de akaryakıt istasyonundaki araba kokusu hırsızlığı kamerada | Video
Maltepe’de akaryakıt istasyonundaki araba kokusu hırsızlığı kamerada | Video

Maltepe’de akaryakıt istasyonundaki araba kokusu hırsızlığı kamerada | Video

06.12.2021 | 10:58

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Maltepe’deki bir akaryakıt istasyonuna giren şahıs reyonlar arasında dolaştığı esnada raflarda bulunan yaklaşık 20 adet oto kokusunu ceket ve pantolonu içerisine saklayarak çaldı. Yaşanan hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, geçtiğimiz günlerde Maltepe'de bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, aracına yakıt almak üzere istasyona giriş yapan şahıs işletmeye bağlı markete girerek reyonlar arasında dolaşmaya başladı. Mağaza personelinin olmadığı sırada oto kokularının bulunduğu reyona yaklaşan şüpheli şahıs, 20 adet oto kokusunu ceketinin cebine koyarak çaldı. Hırsızlık olayı sonrası marketten çıkan şahıs kayıplara karıştı.
Yaşanan hırsızlık anı işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

"BÖYLESİNİ İLK DEFA GÖRÜYORUM"
Yaşanan olaya ilişkin konuşan çevre esnafı Abdurrahman Cansız, "Şimdiye kadar çok hırsızlık gördük ama oto kokusunun çalındığını ilk defa duyuyoruz. Yoksa paran, istesen bile belki verirler. Adam, çaldığı oto kokularını pantolon ve ceketinin ceplerine koyuyor. Geldiği araca binerek uzaklaşıyor" diye konuştu.

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